Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил «СЭ» о том, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Парагваец сравнял счет на 90+7-й минуте.
«Была тяжелая игра, дерби. Почему праздновал гол в ворота ЦСКА? Это футбол. Уважаю ЦСКА, был там. Но я забил, надо продолжать играть. Сейчас я в «Спартаке». Ничего больше», — сказал Медина.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».
Гол в ворота ЦСКА стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.
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|
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|3
|1
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|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
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|Факел
|11
|2
|3
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|11
|2
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
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|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|0 : 1
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1
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