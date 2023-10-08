Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил «СЭ» о том, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Парагваец сравнял счет на 90+7-й минуте.

«Была тяжелая игра, дерби. Почему праздновал гол в ворота ЦСКА? Это футбол. Уважаю ЦСКА, был там. Но я забил, надо продолжать играть. Сейчас я в «Спартаке». Ничего больше», — сказал Медина.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.