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Геркус не верит в «Спартак» в чемпионской гонке: «Для красно-белых бронза будет феноменальным успехом»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ-2025/26.

«На бумаге лучше всех усилились «Зенит» и ЦСКА. «Краснодар» остается в числе фаворитов. Эти три команды — главные претенденты на чемпионство. Где-то там на грани случайности присутствует еще «Локомотив», но, скорее, нет. «Спартак» — даже не рядом. У красно-белых новый тренер. Куда им? Для них бронза будет феноменальным успехом. Но в это я тоже не верю», — сказал Геркус «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 40 очками. «Зенит» (39 очков) идет вторым, «Локомотив» (37 очков) — на третьей строчке, ЦСКА (36 очков) — четвертый. «Спартак» с 29 очками занимает шестую строчку.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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