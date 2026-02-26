Геркус не верит в «Спартак» в чемпионской гонке: «Для красно-белых бронза будет феноменальным успехом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ-2025/26.

«На бумаге лучше всех усилились «Зенит» и ЦСКА. «Краснодар» остается в числе фаворитов. Эти три команды — главные претенденты на чемпионство. Где-то там на грани случайности присутствует еще «Локомотив», но, скорее, нет. «Спартак» — даже не рядом. У красно-белых новый тренер. Куда им? Для них бронза будет феноменальным успехом. Но в это я тоже не верю», — сказал Геркус «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2025/26 в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 40 очками. «Зенит» (39 очков) идет вторым, «Локомотив» (37 очков) — на третьей строчке, ЦСКА (36 очков) — четвертый. «Спартак» с 29 очками занимает шестую строчку.