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Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, каким был самый большой штраф за лишний вес на сборах

Футболист принял участие в челлендже блогера Эльхана Салахова 1х1, который прошел при поддержке БЕТСИТИ. Если футболист не забивает при выходе один на один против блогера, то он должен ответить на вопрос, а если забивает, то может не отвечать.

«После отпуска я немного набрал в весе, но не платил штраф. У меня была травма, и Андрей Викторович Талалаев дал мне полторы недели, чтобы я сбросил. И все, штрафа нет. Кто заплатил больше всех? У нас нет больших штрафов. У нас просто нет игроков таких в команде. Если тебе раз сказали, два сказали, три, то все, до свидания. Думаю, максимум штраф был 200 евро», — сказал Петров.

Также игрок рассказал о том, мог ли он уйти из команды в зимнее трансферное окно.

— Могу сказать пару слов — не все, что пишут в интернете, правда. Даже далеко не правда. Прочитал много неприятных слов.

— Писали в СМИ, что Максим Петров запросил у московского клуба 6 миллионов рублей в месяц. Это правда?

— Нет.

В том числе Салахов и Петров коснулись темы сборной России.

— Заслужил ли я вызова в сборную? Раз я не там, значит, пока не заслужил. Значит, мало что сделал, чтобы попасть в сборную, — отметил Петров.

Полный выпуск 1х1 с Петровым, вышедший при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.

Напомним, что Максим Петров продлил контракт с «Балтикой» в конце января до 2030 года. Ранее им интересовался «Локомотив».

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ЦСКА поздравил Семака с 50-летием
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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