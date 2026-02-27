Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, каким был самый большой штраф за лишний вес на сборах
Футболист принял участие в челлендже блогера Эльхана Салахова 1х1, который прошел при поддержке БЕТСИТИ. Если футболист не забивает при выходе один на один против блогера, то он должен ответить на вопрос, а если забивает, то может не отвечать.
«После отпуска я немного набрал в весе, но не платил штраф. У меня была травма, и Андрей Викторович Талалаев дал мне полторы недели, чтобы я сбросил. И все, штрафа нет. Кто заплатил больше всех? У нас нет больших штрафов. У нас просто нет игроков таких в команде. Если тебе раз сказали, два сказали, три, то все, до свидания. Думаю, максимум штраф был 200 евро», — сказал Петров.
Также игрок рассказал о том, мог ли он уйти из команды в зимнее трансферное окно.
— Могу сказать пару слов — не все, что пишут в интернете, правда. Даже далеко не правда. Прочитал много неприятных слов.
— Писали в СМИ, что Максим Петров запросил у московского клуба 6 миллионов рублей в месяц. Это правда?
— Нет.
В том числе Салахов и Петров коснулись темы сборной России.
— Заслужил ли я вызова в сборную? Раз я не там, значит, пока не заслужил. Значит, мало что сделал, чтобы попасть в сборную, — отметил Петров.
Полный выпуск 1х1 с Петровым, вышедший при поддержке БЕТСИТИ, можно посмотреть на ВК и на YouTube.
Напомним, что Максим Петров продлил контракт с «Балтикой» в конце января до 2030 года. Ранее им интересовался «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0