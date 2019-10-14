Георгий Мелкадзе: «В «Тосно» три недели лежал, не вставая»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Тосно».

— Переход из ПФЛ в ФНЛ получился безболезненным. Я не почувствовал особой разницы между лигами, не знаю, почему. У нас была очень сыгранная команда в «Спартаке-2», нам было все равно против кого играть. В ФНЛ все команды более-менее равные, у нас играли Давыдов, Обухов, показывали красивый футбол — классное было время!

В том сезоне я забил 11 голов в ФНЛ, но я понимал, что они никому неинтересны. Нужны голы в вышке! Чемпионство «Спартака»? Ребята счастливые ходили по базе, но в силу многих причин я не особо был к нему причастен.

В «Тосно» я получил серьезную травму спины: 3 недели мне даже нельзя было сидеть, ибо это — нагрузка на позвоночник. Лежал, не вставая.

22-летний игрок принадлежит «Спартаку» и выступает за «Тамбов» на правах аренды. В текущем сезоне Мелкадзе провел 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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