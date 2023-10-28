Абаскаль о состоянии Джикии: «Что-то с ребрами, легкое повреждение»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции ответил на вопрос о состоянии капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Состояние Джикии? У него что-то с ребрами, будем смотреть. У него легкое повреждение. Думаю, в ближайшие дни вернется к тренировкам», — сказал Абаскаль.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал, что футболист пропустил игру 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2) из-за травмы.

Всего в этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака».