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Сегодня, 22:12

Кечинов считает, что у Абаскаля конфликт с Соболевым: «Однозначно что-то там происходит»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми (1:1).

«Конечно, «Спартак» приобрел это очко, потому что больше половины игры они играли в меньшинстве. «Локомотив» имел больше моментов. Но надо отдать должное «Спартаку», который второй тайм не отсиживался в обороне, не отбивался, старался играть и забили первыми. В конце вообще игра пошла на встречных курсах. Физически футболисты «Спартака» очень хорошо готовы», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Кечинов поделился мнением о возможном конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева, который не вышел на поле в этом матче.

«Абаскаль не поставил Соболева в старт, но была тяжелая ситуация, когда вдесятером остались. Я думал, что в начале второго тайма Соболев выйдет на поле. Если было бы совсем сложно, то можно будет упростить игру и просто играть длинными передачами на него. Но мы и здесь не увидели Соболева. Поэтому однозначно что-то там происходит», — добавил Кечинов.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич. Команда с 21 очком занимает пятое место в РПЛ.

Александр Соболев
Валерий Кечинов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
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Виктор Александров

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 11 1 3
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