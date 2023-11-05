Кечинов считает, что у Абаскаля конфликт с Соболевым: «Однозначно что-то там происходит»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми (1:1).

«Конечно, «Спартак» приобрел это очко, потому что больше половины игры они играли в меньшинстве. «Локомотив» имел больше моментов. Но надо отдать должное «Спартаку», который второй тайм не отсиживался в обороне, не отбивался, старался играть и забили первыми. В конце вообще игра пошла на встречных курсах. Физически футболисты «Спартака» очень хорошо готовы», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Кечинов поделился мнением о возможном конфликте главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева, который не вышел на поле в этом матче.

«Абаскаль не поставил Соболева в старт, но была тяжелая ситуация, когда вдесятером остались. Я думал, что в начале второго тайма Соболев выйдет на поле. Если было бы совсем сложно, то можно будет упростить игру и просто играть длинными передачами на него. Но мы и здесь не увидели Соболева. Поэтому однозначно что-то там происходит», — добавил Кечинов.

«Спартак» играл в меньшинстве с 38-й минуты. Красную карточку получил защитник красно-белых Даниил Хлусевич. Команда с 21 очком занимает пятое место в РПЛ.