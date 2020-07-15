Георгий Джикия: «Повезло, что «Спартаку» засчитали забитые голы»

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия высказался о разгромной победе над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Верил в победу «Спартака», потому что мы неплохо играли, доминировали, — сказал он. — Хорошо, что забили, у нас все получалось, в защите тоже неплохо играли. У «Ахмата» были хорошие подходы, но сегодня повезло, что нам засчитали голы, которые мы забили. (Севастиан Терлецкий)