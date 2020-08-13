Генсек РФС рассказал о реакции на заявление Леонида Федуна о «Спартаке»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча против «Сочи» (2:2).

9 августа Федун в интервью «СЭ» заявил, что команда снимется с чемпионата России. В игре против сочинцев главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. 12 августа владелец «Спартака» сообщил, что московская команда продолжает выступление в РПЛ.

«Как отреагировал на заявление Федуна? РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством все хорошо. Именно поэтому почти год назад начали реформу судейства. Создали департаменты судейства и инспектирования, появилась экспертно-судейская комиссия, состоящая из специалистов мирового уровня. Приняли кадровые решения. ЭСК возглавил Ашот Хачатурянц, очень уважаемый бизнесмен, который имеет большой авторитет и в футболе. Но, к сожалению, изменить ситуацию кардинально быстро невозможно. Для нас создание новой системы — приоритетная задача, об этом мы говорили всегда. И это никак не связано с заявлениями руководителей клубов.

Если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее такое поведение будет основанием для обращения в комитет по этике. При этом мы готовы взаимодействовать со всеми руководителями клубов, спокойно объяснять нашу позицию. В основном так это и происходит, после каждого тура руководству РФС поступает множество звонков", — приводит слова Алаева «РИА Новости».