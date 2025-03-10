Орлов: «Сейчас Дзюба — лучший российский центральный нападающий»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поздравил нападающего «Акрона» Артема Дзюба с рекордом.

— Дзюба стал рекордсменом российского футбола, превзошел Кержакова. Его нужно только поздравить. Артем — молодец. Это футболист, которому все время нужен вызов. Человек, будучи игроком «Спартака», ходил по арендам. Не сломался в той же «Томи», а забивал.

Идем дальше. Манчини его фактически изгнал из «Зенита». Дзюба отправился в Тулу, здорово там играл и получил вызов в сборную России. В итоге стал одним из главных героев домашнего чемпионата мира! Это был пик его популярности. Все справедливо. Он заслужил.

Сейчас он пошел в скромный «Акрон». Превзошел Кержакова. Не думаю, что Саша грустит по этому поводу. В спорте так всегда происходит. Ничто не вечно. В общем, Дзюба — спортсмен замечательный. А вот за пределами поля... Тут я воздержусь от комментариев.

Но, повторюсь, для России это выдающийся футболист. Послушайте, ну если бы сейчас мы участвовали в отборе к чемпионату мира или Евро, а Карпин не взял бы Дзюбу в сборную, тренера бы просто никто не понял! Его бы освистали, понимаете? На сегодняшний день Дзюба — лучший российский центральный нападающий. Кто сильнее? Назовите? Тюкавин, которому, конечно, пожелаем здоровья, до своей травмы не обладал таким мастерством, какое есть у Дзюбы.

Не забывайте, что Артем прошел школу московского «Спартака». Техника, понимание футбола — все на уровне.