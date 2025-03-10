Тесленко сравнил вратаря «Рубина» Ставера с Акинфеевым и Сафоновым
Защитник «Рубина» Егор Тесленко поделился мнением об игре вратаря казанцев Евгения Ставера в этом сезоне.
«Его можно сравнить с Акинфеевым и Сафоновым, так как он хорошо играет ногами, знает, что нужно делать», — цитирует Тесленко ТАСС.
27-летний Ставер в этом сезоне провел 22 матча, пропустил 26 голов и семь матчей отстоял на ноль.
Источник: ТАСС
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
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|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
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|18.10
|21:00
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|- : -
|19.10
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|Родина – Оренбург
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