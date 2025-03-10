Тесленко сравнил вратаря «Рубина» Ставера с Акинфеевым и Сафоновым

Защитник «Рубина» Егор Тесленко поделился мнением об игре вратаря казанцев Евгения Ставера в этом сезоне.

«Его можно сравнить с Акинфеевым и Сафоновым, так как он хорошо играет ногами, знает, что нужно делать», — цитирует Тесленко ТАСС.

27-летний Ставер в этом сезоне провел 22 матча, пропустил 26 голов и семь матчей отстоял на ноль.