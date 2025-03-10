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Тесленко сравнил вратаря «Рубина» Ставера с Акинфеевым и Сафоновым

Руслан Минаев

Защитник «Рубина» Егор Тесленко поделился мнением об игре вратаря казанцев Евгения Ставера в этом сезоне.

«Его можно сравнить с Акинфеевым и Сафоновым, так как он хорошо играет ногами, знает, что нужно делать», — цитирует Тесленко ТАСС.

27-летний Ставер в этом сезоне провел 22 матча, пропустил 26 голов и семь матчей отстоял на ноль.

Источник: ТАСС
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Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
ФК Рубин (Казань)
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3
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4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
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7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
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10
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12
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13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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