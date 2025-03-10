«Факел» сделал заявление после обвинений в расизме в матче с «Зенитом»

«Факел» опубликовал заявление по поводу инцидента с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-м тура РПЛ.

Бразилец был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.

Воронежский клуб в заявлении подчеркнул, что отвергает любые проявления дискриминации и презирает тех, кто сеет рознь.

«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути. Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит», — говорится в заявлении клуба.

30-летний защитник Сергей Божин в этом сезоне провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.

«Факел» в этом сезоне РПЛ набрал 14 очков и занимает 15-е место в таблице. 15 марта воронежцы сыграют на выезде с «Оренбургом» в 21-м туре чемпионата России.