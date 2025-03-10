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«Факел» сделал заявление после обвинений в расизме в матче с «Зенитом»

Руслан Минаев
Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Факел» опубликовал заявление по поводу инцидента с участием полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-м тура РПЛ.

Бразилец был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.

Воронежский клуб в заявлении подчеркнул, что отвергает любые проявления дискриминации и презирает тех, кто сеет рознь.

«Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути. Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит», — говорится в заявлении клуба.

Вендел и&nbsp;Макс Дзиов.«Зенит» сделал заявление после инцидента с Венделом на матче с «Факелом»

30-летний защитник Сергей Божин в этом сезоне провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.

«Факел» в этом сезоне РПЛ набрал 14 очков и занимает 15-е место в таблице. 15 марта воронежцы сыграют на выезде с «Оренбургом» в 21-м туре чемпионата России.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Божин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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