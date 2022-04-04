Геннадий Орлов: «Почему не обостряет Кузяев? Не уверен в себе?»

Известный комментатор Геннадий Орлов был удивлен игрой полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:0).

«Зенит» гораздо чаще бил по воротам, по владению мячом превзошел соперника. Однако самый опасный момент создали хозяева — команду Семака спас Дуглас Сантос.

Питерцам не хватило конкретики в атаке. Дзюба был малоэффективен. Нападающий без забитого гола — брак. Сергеев вышел и потерялся. Так себя и не нашел. В основном игру «Зенита» делали Барриос, Клаудиньо, Малком.

Меня удивил Кузяев. Он разгоняется, одного проходит второго. И вдруг убирает мяч под себя и уводит его назад. Так было три-четыре раза. О чем это говорит? Значит, Далер не уверен в себе. А он должен понимать, что способен обострить, дойти аж до вратарской», — сказал Орлов «СЭ».

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.