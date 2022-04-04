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Геннадий Орлов: «Почему не обостряет Кузяев? Не уверен в себе?»

Орлов признался, что удивлен игрой Кузяева в матче с «Сочи»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Далер Кузяев.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов был удивлен игрой полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:0).

«Зенит» гораздо чаще бил по воротам, по владению мячом превзошел соперника. Однако самый опасный момент создали хозяева — команду Семака спас Дуглас Сантос.

Питерцам не хватило конкретики в атаке. Дзюба был малоэффективен. Нападающий без забитого гола — брак. Сергеев вышел и потерялся. Так себя и не нашел. В основном игру «Зенита» делали Барриос, Клаудиньо, Малком.

Меня удивил Кузяев. Он разгоняется, одного проходит второго. И вдруг убирает мяч под себя и уводит его назад. Так было три-четыре раза. О чем это говорит? Значит, Далер не уверен в себе. А он должен понимать, что способен обострить, дойти аж до вратарской», — сказал Орлов «СЭ».

Питерцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

 
&laquo;Сочи&raquo; &mdash; &laquo;Зенит&raquo; &mdash; 0:0. «Динамо» конкурент «Зенита»? А как оно играло с обескровленным «Краснодаром»?" Мнение Орлова

 

Далер Кузяев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Геннадий Орлов
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Геннадий Орлов рассказал, считает ли он «Динамо» конкурентом «Зенита»
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 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
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 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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