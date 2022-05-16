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Останется ли Дзюба в «Зените»? Мнение Орлова

Геннадий Орлов оценил вероятность ухода Артема Дзюбы из «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, где может продолжить карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

— У Дзюбы мало что получилось в матче со «Спартаком», не было маневра. Защитники уже приспособились к нему, раскусили. Стоит просто в штрафной, не особо двигается. Не хватает легкости. Тот же Ерохин вышел на замену и был активнее.

Обреченность в действиях Дзюбы? Надо понимать, что для него сейчас наступает очень тяжелый момент в его футбольной карьере. Еще недавно Дзюба являлся бесспорной звездой, особенно после домашнего чемпионата мира. А сейчас уже пошли разговоры, что «Зенит» может дать ему уйти. А какое уж он сам примет решение? Это его личный выбор. Посмотрим. «Црвена Звезда»? Не знаю... В России, наверное, тоже есть варианты. Поживем-увидим.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду.

Контракт 33-летнего россиянина с «Зенитом» действует до конца июня 2022 года. 5 мая генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб из Белграда заинтересован в подписании Дзюбы.

Зенитовец Артем Дзюба (слева) в матче против &quot;Спартака&quot; вышел на замену. «Спартак» — молодец, не проиграл. А для Дзюбы сейчас очень тяжелый момент в карьере". Мнение Орлова
Артем Дзюба
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ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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