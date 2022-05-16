Останется ли Дзюба в «Зените»? Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, где может продолжить карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

— У Дзюбы мало что получилось в матче со «Спартаком», не было маневра. Защитники уже приспособились к нему, раскусили. Стоит просто в штрафной, не особо двигается. Не хватает легкости. Тот же Ерохин вышел на замену и был активнее.

Обреченность в действиях Дзюбы? Надо понимать, что для него сейчас наступает очень тяжелый момент в его футбольной карьере. Еще недавно Дзюба являлся бесспорной звездой, особенно после домашнего чемпионата мира. А сейчас уже пошли разговоры, что «Зенит» может дать ему уйти. А какое уж он сам примет решение? Это его личный выбор. Посмотрим. «Црвена Звезда»? Не знаю... В России, наверное, тоже есть варианты. Поживем-увидим.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду.

Контракт 33-летнего россиянина с «Зенитом» действует до конца июня 2022 года. 5 мая генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб из Белграда заинтересован в подписании Дзюбы.