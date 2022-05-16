«Рубин» выкупил все билеты на матч с «Уфой» и реализует их бесплатно среди болельщиков

«Рубин» на своем официальном сайте сообщил, что выкупил все билеты на домашнюю игру заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Клуб распространит билеты на матч среди болельщиков. В одни руки можно будет получить не более четырех билетов.

«В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в поддержке болельщиков — тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на игру. Приходите на стадион и поддержите свою команду в важнейшем матче сезона — вместе мы сильнее!» — говорится в заявлении на сайте казанцев.

Матч «Рубин» — «Уфа» пройдет 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 29 матчах. «Уфа» идет на 15-й строчке с 27 очками в 29 играх. В случае поражения от уфимцев казанцы займут 15-ю строчку по итогам сезона и вылетят из РПЛ.