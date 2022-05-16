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Полузащитник ЦСКА Тарба о дебюте за основную команду: «Лучший подарок на день рождения»

Полузащитник ЦСКА Тарба прокомментировал дебют за команду в матче с «Краснодаром»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Заур Тарба прокомментировал свой дебют за основную команду армейцев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Узнал, что попал в состав, на установке перед матчем. Приятно, что тренерский штаб в меня поверил. Перед игрой все поддержали, сказали какие-то слова, чтобы я не нервничал. Что-то не получилось, наверное.
Попадание в состав связано с моим днем рождения, который был за день до матча? Думаю, тут нет связи, но это определенно лучший подарок в жизни. Что сказал Березуцкий перед дебютом? Попросил играть спокойно, как за молодежку. Сказал, что против меня будут такие же ребята. Каких-то особенных разговоров не было. Чего не хватило ЦСКА? В концовке не хватило точного удара в завершающей стадии. Моментов было много, но с ударами были проблемы», — сказал в интервью клубной пресс-службе Тарба.

19-летний Тарба вышел в стартовом составе на игру с «Краснодаром». Футболист полностью провел на поле первый тайм и не отличился результативными действиями. В перерыве полузащитника заменили на Кирилла Набабкина.

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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
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