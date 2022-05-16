Полузащитник ЦСКА Тарба о дебюте за основную команду: «Лучший подарок на день рождения»

Полузащитник ЦСКА Заур Тарба прокомментировал свой дебют за основную команду армейцев в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Узнал, что попал в состав, на установке перед матчем. Приятно, что тренерский штаб в меня поверил. Перед игрой все поддержали, сказали какие-то слова, чтобы я не нервничал. Что-то не получилось, наверное.

Попадание в состав связано с моим днем рождения, который был за день до матча? Думаю, тут нет связи, но это определенно лучший подарок в жизни. Что сказал Березуцкий перед дебютом? Попросил играть спокойно, как за молодежку. Сказал, что против меня будут такие же ребята. Каких-то особенных разговоров не было. Чего не хватило ЦСКА? В концовке не хватило точного удара в завершающей стадии. Моментов было много, но с ударами были проблемы», — сказал в интервью клубной пресс-службе Тарба.

19-летний Тарба вышел в стартовом составе на игру с «Краснодаром». Футболист полностью провел на поле первый тайм и не отличился результативными действиями. В перерыве полузащитника заменили на Кирилла Набабкина.