Орлов — о Дивееве в «Зените»: «Пока осторожничает, отдает пас ближнему»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матчах Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Дивеев раньше двух легионеров присоединился к «Зениту». Пока он еще осваивается, присматривается. От него ждут, что он станет лидером обороны и будет эффективно подключаться к атакам, а также их начинать. От него ждут хороших первых пасов. Данные-то у него все есть. Но пока он страхуется, осторожничает, отдает ближнему. Не берет инициативу на себя, не начинает атаки.

«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.

На зимних сборах Дивеев провел за «Зенит» 5 матчей.