«Локомотив» расторг контракт с защитником Кузьмичевым

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичевым по соглашению сторон.

С февраля по декабрь 2025 года 25-летний защитник играл за «Родину» на правах аренды. Также «Локомотив» отдавал Кузьмичева в аренду в «Торпедо». В сезоне-2025/26 на его счету пять матчей в Первой лиге и Кубке России без результативных действий.

За «Локомотив» Кузьмичев с сентября 2022 года сыграл в 25 матчах. Его контракт действовал до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.