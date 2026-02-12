«Локомотив» расторг контракт с защитником Кузьмичевым
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с защитником Иваном Кузьмичевым по соглашению сторон.
С февраля по декабрь 2025 года 25-летний защитник играл за «Родину» на правах аренды. Также «Локомотив» отдавал Кузьмичева в аренду в «Торпедо». В сезоне-2025/26 на его счету пять матчей в Первой лиге и Кубке России без результативных действий.
За «Локомотив» Кузьмичев с сентября 2022 года сыграл в 25 матчах. Его контракт действовал до 30 июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: ФК «Локомотив»
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|Краснодар – Ростов
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|20:00
|Локомотив – Динамо
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|29.08
|20:00
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|- : -
|30.08
|15:00
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