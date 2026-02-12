Орлов — о Луисе Энрике в «Зените»: «Бывают матчи, в которых он присутствует на поле»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» покритиковал атакующего полузащитника «Зенита» Луиса Энрике.

— Не сильно убедил меня на зимнем турнире Луис Энрике. Не проявлял инициативы, не был лидером. Чем от него отличался Малком? Тот все время бежал навстречу мячу, предлагал себя! А Энрике себя щадит, бережет... Есть матчи, где он просто присутствует на поле. Если получит пас, может что-то исполнить. Но он сам должен задавать тон атакам, лезть вперед, продираться. Он ведь кандидат в сборную Бразилии. Может быть, просто себя бережет к чемпионату мира? Не знаю... Но ему пора бы уже включиться, биться в каждой игре!

В сезоне-2025/26 Энрике сыграл за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.