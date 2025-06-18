Орлов не считает, что «Зениту» нужно возвращать Сергеева

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» не исключил, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перейдет в «Динамо».

«Стоит ли [«Зениту»] возвращать Сергеева, вновь заключать с ним контракт? Не уверен. Да, он забивал, приносил определенную пользу. Но в условиях жесткой конкуренции Иван нередко оказывался в запасе и немного затухал, терял уверенность в себе. В «Крыльях» он себя отлично проявил. Может быть, ему стоит остаться пока там? Его возможный переход в «Динамо»? Логика в этом трансфере просматривается. Карпин знает Сергеева по сборной. У бело-голубых пока нет основного центрфорварда. Тюкавин еще несколько месяцев будет восстанавливаться. Так что все возможно. Гладышев все-таки действует справа, а не в центре», — сказал Орлов.