Орлов: «Даку усилил бы «Зенит», но Лусиано не слабее»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе в «Зенит» нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
— Даку не перейдет в «Зенит». Трансфер не состоится. По каким причинам? Мне сложно сказать. Это уже, что называется, внутренняя кухня клуба. Конечно, он усилил бы питерцев. Качественный форвард! Его игра за «Рубин» говорит сама за себя. Но что поделать.
В «Зените» есть Лусиано. На мой взгляд, он не слабее Даку. Они сопоставимы по уровню. Есть сильные фланги. Луис Энрике сразу пришелся ко двору. Педро набирает, растет как на дрожжах. Так что в принципе атакующая линия сине-бело-голубых укомплектована.
Соболев и Кассьерра? Считаю, после перехода Соболева Кассьерра потерялся. Стал получать меньше игрового времени. Это проблема. Но тут уже решать тренерам. Им нужно самим определиться, как совместить всех на поле, кого оставлять в запасе, кого выпускать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1