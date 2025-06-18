Орлов: «Даку усилил бы «Зенит», но Лусиано не слабее»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе в «Зенит» нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

— Даку не перейдет в «Зенит». Трансфер не состоится. По каким причинам? Мне сложно сказать. Это уже, что называется, внутренняя кухня клуба. Конечно, он усилил бы питерцев. Качественный форвард! Его игра за «Рубин» говорит сама за себя. Но что поделать.

В «Зените» есть Лусиано. На мой взгляд, он не слабее Даку. Они сопоставимы по уровню. Есть сильные фланги. Луис Энрике сразу пришелся ко двору. Педро набирает, растет как на дрожжах. Так что в принципе атакующая линия сине-бело-голубых укомплектована.

Соболев и Кассьерра? Считаю, после перехода Соболева Кассьерра потерялся. Стал получать меньше игрового времени. Это проблема. Но тут уже решать тренерам. Им нужно самим определиться, как совместить всех на поле, кого оставлять в запасе, кого выпускать.