Орлов: «Перейдет ли в «Зенит» Жерсон? Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Зениту» нужно купить двух полузащитников.

— Меня интересует, приедет ли в команду Cергея Семака бразильский полузащитник Жерсон. Как я понимаю, это должно произойти после клубного чемпионата мира. Посмотрим.

Но ведь «Зениту» нужен еще один хавбек — «бокс-ту-бокс». Такой, каким был в свое время Витсель. Нужно укрепить прежде всего середину поля. Барриос по-прежнему неплох в отборе. Но в подыгрыше-то он не так полезен. И удара поставленного нет, да и редко бьет. А посмотрите на Кисляка в ЦСКА. Какой мальчишка вырос! И в разрушении преуспевает, да еще и забивает. Вот футболист такого плана «Зениту» пригодится.

Барриос потерял мотивацию? Не готов так утверждать. Просто такого контракта, который у него есть в «Зените», он больше нигде не получит. Наверное, Вильмар это тоже понимает.

Возвращение Кузяева? Считаю, «Зениту» пригодился бы тот Далер, который уезжал во Францию. А в какой он сейчас форме? Давно не видел его в деле. И хочет ли он сам играть в России? Может быть, продолжит выступления в Европе, — предположил Орлов.