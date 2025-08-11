Футбол
11 августа, 11:30

Орлов о поражении «Зенита» в Грозном: «Так в футбол уже не играют. Питерцы — не фавориты сезона»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

— По большому счету, «Зенит» не создал проблем «Ахмату». Команда Черчесова довольно легко разгадывала замыслы подопечных Семака. На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Все очень медленно... Где темп? Где нестандартные ходы?

Я не увидел никакой командной скорости. Так, отдельные вспышки, но не более того... Против такого «Зенита» грозненцам было несложно. По сути, гости создали один реальный момент, когда Шелия справился с ударом головой Кассьерры. Но этого же мало!

При этом «Зенит» пропускает в каждом туре! У Латышонка пока нет ни одного матча на ноль... Мог ли он вчера спасти? Сложно сказать. Непростой эпизод. Но Евгений в этом сезоне глобально «Зенит» не выручает...

Ошибся ли Семак со стартовым составом? А какие варианты, если у команды сейчас нет нужной скорости? Мало что показал Луис Энрике. Да, у него была травма, он пару туров пропустил. Но от него же ждут совсем другой игры! В Грозном Энрике вообще ни разу не обострил, не пустился в дриблинг, не рисковал. Видимо, не готов.

То же самое можно сказать и про Жерсона. Какой обрез у него был во втором тайме, когда хозяева получили шанс провести свою атаку... Пока это все не то... Он далек от нужного игрового тонуса.

Что ж, все в руках зенитовцев. Прошло всего четыре тура. Вот только футболисты Семака должны четко понимать: они не фавориты этого сезона. Не фавориты, понимаете? И на одном классе ты себе чемпионство не вернешь.

Прошлый сезон многое показал. «Зенит» всего лишь второй. Значит, должно проснуться самолюбие. Должен быть голод до голов! А эти медленные розыгрыши, позиционные атаки... Мол, мы все равно дожмем. Да нет, ребята, не дожимаете... Не получается.

После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;поражении &laquo;Зенита&raquo; от &laquo;Ахмата&raquo; (0:1) в&nbsp;4-м туре РПЛ.«Соболев сражался, но рядом-то никого... Все медленно, академики». Орлов — о поражении «Зенита» в Грозном и Глушенкове

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
  • Исаев-Штирлиц

    а нахера быстро?...контракты у всех жирные...бабло капает...нашел Гена дураков жопы рвать

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Лучше прямо сейчас перенести столетие. Потом опять все смеяться будут.

    11.08.2025

  • Mikhail

    Похоже, Орлов прав. Ставка на бразильцев, которые по воротам попасть не могут, проваливается.

    11.08.2025

  • vlad654

    А что, Семаку уже отмерили 5 матчей до увольнения? Накупили латиносов за гос средства, а на выходе - пшик. Жерсоны, Энрике, и даже Глушенковы деградировали с Сережей-физруком. Доколе он будет мучить гегемона?

    11.08.2025

  • ValeraK

    Да всё нормально! В восьмерке!)

    11.08.2025

    Орлов: «Глушенков должен доказать свою состоятельность в матче со «Спартаком»
