Орлов о поражении «Зенита» в Грозном: «Так в футбол уже не играют. Питерцы — не фавориты сезона»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата» (0:1) в 4-м туре РПЛ.
— По большому счету, «Зенит» не создал проблем «Ахмату». Команда Черчесова довольно легко разгадывала замыслы подопечных Семака. На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Все очень медленно... Где темп? Где нестандартные ходы?
Я не увидел никакой командной скорости. Так, отдельные вспышки, но не более того... Против такого «Зенита» грозненцам было несложно. По сути, гости создали один реальный момент, когда Шелия справился с ударом головой Кассьерры. Но этого же мало!
При этом «Зенит» пропускает в каждом туре! У Латышонка пока нет ни одного матча на ноль... Мог ли он вчера спасти? Сложно сказать. Непростой эпизод. Но Евгений в этом сезоне глобально «Зенит» не выручает...
Ошибся ли Семак со стартовым составом? А какие варианты, если у команды сейчас нет нужной скорости? Мало что показал Луис Энрике. Да, у него была травма, он пару туров пропустил. Но от него же ждут совсем другой игры! В Грозном Энрике вообще ни разу не обострил, не пустился в дриблинг, не рисковал. Видимо, не готов.
То же самое можно сказать и про Жерсона. Какой обрез у него был во втором тайме, когда хозяева получили шанс провести свою атаку... Пока это все не то... Он далек от нужного игрового тонуса.
Что ж, все в руках зенитовцев. Прошло всего четыре тура. Вот только футболисты Семака должны четко понимать: они не фавориты этого сезона. Не фавориты, понимаете? И на одном классе ты себе чемпионство не вернешь.
Прошлый сезон многое показал. «Зенит» всего лишь второй. Значит, должно проснуться самолюбие. Должен быть голод до голов! А эти медленные розыгрыши, позиционные атаки... Мол, мы все равно дожмем. Да нет, ребята, не дожимаете... Не получается.
После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2