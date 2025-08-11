ЦСКА в ближайшее время объявит о продлении контрактов с несколькими лидерами команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с защитником Мойзесом о продлении контракта.

«На данный момент мы ведем переговоры с Мойзесом. Думаю, что в ближайшее время ЦСКА объявит о продлении контрактов сразу с несколькими лидерами команды», — сказал Брейдо «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.