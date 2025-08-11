Орлов: «Глушенков должен доказать свою состоятельность в матче со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

— Игра Соболева? Он старался, боролся, сражался, напрягал защитников. Понятно, что ему как не хватало, так и не хватает мастерства. Но он компенсирует это желанием, самоотдачей. Здесь к нему вопросов нет. Просто полузащита его вчера мало снабжала передачами. Рядом-то никого...

Вендел? Движение давал, но пока не вышел на свой уровень. Не отдает тех точных пасов, которыми славился прежде. Не сыгрался еще с Жерсоном, который фактически действует с чистого листа. Наверное, какое-то время еще потребуется.

«Зенит» не контролировал центр поля. А розыгрыш мяча на своей половине поля... Ну не знаю. Наверное, хозяева мысленно аплодировали вчера подопечным Семака: молодцы, продолжайте перекидывать мяч на своей половине поля... А где проникающие передачи, проходы? Во втором тайме какие-то вспышки были, но надо так играть с первой минуты!

Посмотрите, как бегут ребята из «Локомотива», «Крыльев», «Балтики»? Про «Зенит» же такого не скажешь. Какие-то академики... Это не игра лидера. Разочарование для болельщиков.

Подождем. Есть же резерв. Тот же Глушенков. Ему сейчас дали небольшую передышку. Думаю, в матче со «Спартаком» он должен уже заявить о себе, показать, на что способен, доказать свою состоятельность. Против красно-белых он сыграет. А куда уже ему отступать? Максиму надо обо всем забыть и начать давать результат.

Петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

В 5-м туре сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». Матч пройдет 16 августа на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

