11 августа, 11:45

Орлов: «Глушенков должен доказать свою состоятельность в матче со «Спартаком»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

— Игра Соболева? Он старался, боролся, сражался, напрягал защитников. Понятно, что ему как не хватало, так и не хватает мастерства. Но он компенсирует это желанием, самоотдачей. Здесь к нему вопросов нет. Просто полузащита его вчера мало снабжала передачами. Рядом-то никого...

Вендел? Движение давал, но пока не вышел на свой уровень. Не отдает тех точных пасов, которыми славился прежде. Не сыгрался еще с Жерсоном, который фактически действует с чистого листа. Наверное, какое-то время еще потребуется.

«Зенит» не контролировал центр поля. А розыгрыш мяча на своей половине поля... Ну не знаю. Наверное, хозяева мысленно аплодировали вчера подопечным Семака: молодцы, продолжайте перекидывать мяч на своей половине поля... А где проникающие передачи, проходы? Во втором тайме какие-то вспышки были, но надо так играть с первой минуты!

Посмотрите, как бегут ребята из «Локомотива», «Крыльев», «Балтики»? Про «Зенит» же такого не скажешь. Какие-то академики... Это не игра лидера. Разочарование для болельщиков.

Подождем. Есть же резерв. Тот же Глушенков. Ему сейчас дали небольшую передышку. Думаю, в матче со «Спартаком» он должен уже заявить о себе, показать, на что способен, доказать свою состоятельность. Против красно-белых он сыграет. А куда уже ему отступать? Максиму надо обо всем забыть и начать давать результат.

Петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками.

В 5-м туре сине-бело-голубые встретятся со «Спартаком». Матч пройдет 16 августа на «Лукойл Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;поражении &laquo;Зенита&raquo; от &laquo;Ахмата&raquo; (0:1) в&nbsp;4-м туре РПЛ.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • hattabych

    Чтобы Глушенков "давал результат" надо его на свое родное место ставить. Не универсал видать.

    11.08.2025

  • vlad654

    Дядя Гена, Зине уже никто не поможет, даже этот даун с рожей из фильмов-ужасов. Хоть бы в пятёрке оказаться по итогам сезона.

    11.08.2025

  • sdf_1

    Орлов: «Глушенков должен доказать свою состоятельность в матче со «Спартаком» --------------- А в других матчах уже не надо? К примеру, с Махачкалой или ПариНН

    11.08.2025

    • Орлов о поражении «Зенита» в Грозном: «Так в футбол уже не играют. Питерцы — не фавориты сезона»

    В ЦСКА заявили, что клубу невыгодно прописывать сумму отступных в новом контракте Кисляка
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

