Генич: «На мой взгляд, абсолютно чистый гол у «Краснодара» отобрали. Не вижу фола Кордобы»

Комментатор Константин Генич во время трансляции оценил эпизод с отменой гола Джона Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном» в 28-м туре РПЛ.

На 54-й минуте Кордоба открыл счет. Арбитр Евгений Буланов изначально засчитал гол, но после подсказки ВАР посмотрел видеоповтор и отменил взятие ворот из-за фола Кордобы на защитнике тольяттинцев Марате Бокоеве.

«Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели профессиональные арбитры — это уже Милорад Мажич придет и расскажет, что здесь было. Но на мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Если даже они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой.

Еще одно испытание для «Краснодара». На мой взгляд, абсолютно чистый гол у «Краснодара» отобрали», — сказал Генич в эфире.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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