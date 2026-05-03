Генич: «На мой взгляд, абсолютно чистый гол у «Краснодара» отобрали. Не вижу фола Кордобы»
Комментатор Константин Генич во время трансляции оценил эпизод с отменой гола Джона Кордобы в матче «Краснодара» с «Акроном» в 28-м туре РПЛ.
На 54-й минуте Кордоба открыл счет. Арбитр Евгений Буланов изначально засчитал гол, но после подсказки ВАР посмотрел видеоповтор и отменил взятие ворот из-за фола Кордобы на защитнике тольяттинцев Марате Бокоеве.
«Я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели профессиональные арбитры — это уже Милорад Мажич придет и расскажет, что здесь было. Но на мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Если даже они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой.
Еще одно испытание для «Краснодара». На мой взгляд, абсолютно чистый гол у «Краснодара» отобрали», — сказал Генич в эфире.
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|+/-
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1
|Зенит
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|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0