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Судейство

3 мая, 18:30

«Акрон» — «Краснодар»: скандал в Самаре — гол Кордобы отменен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото ФК «Краснодар»

На 57-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Акрон» — «Краснодар» судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и отменил взятие ворот тольяттинцев.

Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что Джон Кордоба, когда забивал гол, сфолил на защитнике «Акрона». Повторы, которые показали в трансляции телезрителям и на экране монитора судье, нельзя считать доказательством очевидной ошибки Буланова и назвать основанием для изменения вердикта. Если судить по ним, шла обычная обоюдная борьба с применение рук обоими футболистами.

Но Буланов, его ВАР и АВАР решили иначе.

Нужно отметить, что еще один ключевой момент, связанный с решением судейской бригады, произошел на 14-й минуте, когда Витор Тормена вступил в единоборстве с Жилсоном Беншимолом, пытавшимся прорваться к воротам «Краснодара». Выглядело так, что краснодарец, возможно, совершил небольшой наступ на левую бутсу соперника, потом убрал ногу, но все равно случился контакт примерно в области колен. Если считать, что Тормена сфолил, следовало назначить штрафной удар и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Буланов, как и его видеоассистенты, оснований для такого наказания не увидели.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба (в&nbsp;белом) против защитника &laquo;Акрона&raquo; Родриго Эшковала.Кордоба отменил скандал. Гол колумбийца еще на шаг приблизил «Краснодар» к чемпионству
Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:1
Краснодар

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ФК Акрон
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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