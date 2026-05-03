«Акрон» — «Краснодар»: скандал в Самаре — гол Кордобы отменен ошибочно
На 57-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Акрон» — «Краснодар» судья Евгений Буланов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и отменил взятие ворот тольяттинцев.
Арбитр и его видеоассистенты Сергей Иванов и Рафаэль Шафеев решили, что Джон Кордоба, когда забивал гол, сфолил на защитнике «Акрона». Повторы, которые показали в трансляции телезрителям и на экране монитора судье, нельзя считать доказательством очевидной ошибки Буланова и назвать основанием для изменения вердикта. Если судить по ним, шла обычная обоюдная борьба с применение рук обоими футболистами.
Но Буланов, его ВАР и АВАР решили иначе.
Нужно отметить, что еще один ключевой момент, связанный с решением судейской бригады, произошел на 14-й минуте, когда Витор Тормена вступил в единоборстве с Жилсоном Беншимолом, пытавшимся прорваться к воротам «Краснодара». Выглядело так, что краснодарец, возможно, совершил небольшой наступ на левую бутсу соперника, потом убрал ногу, но все равно случился контакт примерно в области колен. Если считать, что Тормена сфолил, следовало назначить штрафной удар и удалить его за лишение соперника явной возможности забить гол. Буланов, как и его видеоассистенты, оснований для такого наказания не увидели.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0