«Ахмат» — «Пари НН»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Пари НН» на матч 28-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сефас, Вешнер Тичич, Калинский, Лесовой, Бальбоа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)

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