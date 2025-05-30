«Химки» не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования заявил, что «Химки» не успели подать заявку для участия в первой лиге.

— «Химки» отправили лицензию в другие лиги?

— На выступление в первую лигу они уже не успели. Могут подать на вторую лигу до середины июня.

28 мая стало известно, что апелляционный комитет РФС не удовлетворил жалобу «Химок» на отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. После чего клуб подтвердил, что не сыграет в РПЛ в следующем сезоне.