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Генеральный продюсер «Матч ТВ» отреагировал на отказ РПЛ в выкупе медиаправ

08:25
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отреагировал на новость о том, что РПЛ отклонила приоритетное предложение телеканала по выкупу медиаправ.

«Получили от РПЛ решение, согласно которому по телевизионным и коммерческим правам РПЛ будет объявлен тендер. Безусловно, мы будем в нем участвовать и предложим Лиге и клубам предложение, полностью соответствующее рынку. Готовимся к нему d рабочем режиме, имея колоссальный опыт показа, профессиональную команду и полное техническое обеспечение. Мы по-прежнему убеждены, что российский футбол должен развиваться в условиях доступности большой аудитории и популяризации не только в крупных городах, но и в регионах. Надеюсь, клубы нас поддержат. Тендер будет проведен в срок до 11 октября», — написал у себя в Telegram-канале Тащин.

На данный момент правами на трансляцию РПЛ обладает «Матч ТВ». Известно, что онлайн-кинотеатр Okko выступил с предложением приобрести права на трансляцию турнира. По информации «СЭ», Okko может объединиться с видеосервисом Start в борьбе за медиаправа.

Дополнительная информация:

https://t.me/tashcin/95

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Иван Торопцев все материалы автора

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