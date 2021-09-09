Okko и Start могут объединиться в борьбе за медиаправа РПЛ

По данным «СЭ», в тендере на покупку медиаправ РПЛ возможно объединение претендентов, конкурирующих с «Матчем». В частности, альянс могут создать Okko и Start. Компании и сейчас сотрудничают: видеосервис Start — премиальный партнер Okko.

На данный момент правами на трансляцию Тинькофф РПЛ обладает «Матч ТВ». Сегодня правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения телеканала. Против этого решения проголосовал только «Зенит».