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Okko и Start могут объединиться в борьбе за медиаправа РПЛ

20:59
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По данным «СЭ», в тендере на покупку медиаправ РПЛ возможно объединение претендентов, конкурирующих с «Матчем». В частности, альянс могут создать Okko и Start. Компании и сейчас сотрудничают: видеосервис Start — премиальный партнер Okko.

На данный момент правами на трансляцию Тинькофф РПЛ обладает «Матч ТВ». Сегодня правление лиги приняло решение отказаться от приоритетного предложения телеканала. Против этого решения проголосовал только «Зенит».

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Константин Алексеев все материалы автора

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