150 болельщиков «Крыльев Советов» смогут посетить игру с «Локомотивом»

150 болельщиков «Крыльев Советов» смогут посетить матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», сообщает пресс-служба самарцев.

Гостевой сектор для болельщиков «Крыльев» будет расположен на Северной трибуне «РЖД Арены».

Вниманию болельщиков, собирающихся в Москву!https://t.co/0TUPYeicKH — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 10, 2021

Ранее, 9 сентября, «Локомотив» сообщал, что общее количество болельщиков на стадионе не сможет превысить трех тысяч человек из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором на фоне пандемии коронавируса.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится завтра, 11 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).