150 болельщиков «Крыльев Советов» смогут посетить игру с «Локомотивом»
09:58
150 болельщиков «Крыльев Советов» смогут посетить матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», сообщает пресс-служба самарцев.
Гостевой сектор для болельщиков «Крыльев» будет расположен на Северной трибуне «РЖД Арены».
Вниманию болельщиков, собирающихся в Москву!https://t.co/0TUPYeicKH— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 10, 2021
Ранее, 9 сентября, «Локомотив» сообщал, что общее количество болельщиков на стадионе не сможет превысить трех тысяч человек из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором на фоне пандемии коронавируса.
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится завтра, 11 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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