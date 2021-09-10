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150 болельщиков «Крыльев Советов» смогут посетить игру с «Локомотивом»

09:58
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150 болельщиков «Крыльев Советов» смогут посетить матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», сообщает пресс-служба самарцев.

Гостевой сектор для болельщиков «Крыльев» будет расположен на Северной трибуне «РЖД Арены».

Ранее, 9 сентября, «Локомотив» сообщал, что общее количество болельщиков на стадионе не сможет превысить трех тысяч человек из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором на фоне пандемии коронавируса.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится завтра, 11 сентября. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19090

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Иван Торопцев все материалы автора

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