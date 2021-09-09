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Адвокат Аланы Мамаевой: «Про страпоны Павел сам рассказал»

9 сентября 2021, 23:10
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы Аланы Мамаевой, рассказал в беседе с РЕН ТВ об угрозах, поступающих в адрес бывшей жены футболиста «Ростова» в Instagram.

«Я никого не готов обвинять до тех пор, пока у меня не будет на то оснований, — цитирует адвоката РЕН ТВ. — Угроза есть, угрозы моя доверительница воспринимает реально, они прямолинейны, с конкретным посылом в качестве шантажа в своем начале. И да, мы по данному факту подали заявление, оно находится на стадии доследственной проверки в УВД по Пресненскому району».

Он также отметил, что шансы установить автора угроз есть. Ранее 34-летняя Алана Мамаева опубликовала в сториз скриншот, где видно, что пользователь «Тони Монтана» оскорбляет ее и грозится убить за малейший проступок. В частности, Алане «запрещено» просить у бывшего мужа деньги и раскрывать детали личной жизни футболиста, в том числе про секс-эксперименты.

Также юрист добавил, что его доверительница не делала ничего постыдного, чтобы нарваться на нелицеприятные грубости.

«Так это и есть угрозы, и более чем реальные. А история со страпоном — ну это сам Павел рассказал в том самом своем интервью, это не от моей доверительницы исходило. Но народ же у нас добрый — народ подхватил. Народу интересна личная жизнь Павла».

Павел Мамаев ранее дал интервью «Матч ТВ», где рассказал о своей личной жизни.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/877909-advokat-mamaevoi

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Евгений Петров все материалы автора

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