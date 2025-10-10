Кисляк заявил, что ставит перед собой цель выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своих амбициях в футболе. Игрок признался, что мечтает стать обладателем «Золотого мяча».

«Я с самого детства смотрел Лигу чемпионов. Понятное дело, хочешь там играть, и всегда ты хочешь играть в самых лучших клубах, там, в «Барселоне». Хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несет, но вот у меня есть такие цели, мечты. Ставлю цель выиграть его [«Золотой мяч»]», — сказал Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну.

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. 20-летний футболист провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами. Вместе с московской командой полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны в сезоне-2024/25, а также выиграл Суперкубок России-2025.

В марте 2025-го Кисляк дебютировал за сборную России. На его счету 1 гол в 5 играх за национальную команду.