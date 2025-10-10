Гендиректор «Спартака» Некрасов назвал целью красно-белых победу в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что целью клуба является победа в чемпионате России.

— Было бы странно, если бы новый генеральный директор сейчас сформулировал эту цель иначе, — цитирует Некрасова пресс-служба «Спартака».

— Одна из задач, которую ставил перед собой «Спартак» в последние годы, — это выстраивание клубной вертикали и развитие своей академии. Сейчас, например, проводится реконструкция базы команды в Тушине и академии в Сокольниках.

— Это один из важнейших стратегических проектов. В большинстве ведущих клубов РПЛ на основные роли выходят собственные воспитанники. Поэтому необходимо проанализировать причины того, почему в «Спартаке» в этом направлении есть сложности. Развитие инфраструктуры академии — важный фундамент, который позволит изменить ситуацию.

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал с июня 2023 года.