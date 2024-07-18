Малышев: «Сейчас Соболев в нашем составе»

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос будет ли нападающий клуба Александр Соболев участвовать в рекламе совместно с «Альфа-Банком».

«Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали», — сказал Малышев.

Ранее заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков заявил, что игроки «Спартака» будут участвовать в рекламе.

18 июля стало известно, что красно-белые внесли Соболева в заявку на сезон-2024/25. Предполагалась, что этим летом он покинет клуб.