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Сегодня, 11:53

Малышев: «Сейчас Соболев в нашем составе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос будет ли нападающий клуба Александр Соболев участвовать в рекламе совместно с «Альфа-Банком».

«Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали», — сказал Малышев.

Ранее заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков заявил, что игроки «Спартака» будут участвовать в рекламе.

18 июля стало известно, что красно-белые внесли Соболева в заявку на сезон-2024/25. Предполагалась, что этим летом он покинет клуб.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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13
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14
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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