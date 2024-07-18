«Спартак» внес Соболева в заявку на сезон-2024/25
«Спартак» сегодня, 18 июля, внес изменения в заявку команды на сезон-2024/25.
В списке футболистов на предстоящий розыгрыш появился форвард Александр Соболев.
Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.
Источник: https://m.premierliga.ru/pool/
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14
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15
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Локомотив – Акрон
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Оренбург – Спартак
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Пари НН – Рубин
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