В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о количестве болельщиков из Воронежа на матче 1-го тура РПЛ против «Динамо».

«На матч с «Динамо» наши болельщики уже выкупили более 2 тысячи мест», — сообщили «СЭ» в пресс-службе воронежского клуба.

Встреча 1-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» состоится в субботу, 20 августа, и пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.