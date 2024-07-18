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Сегодня, 11:59

В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о количестве болельщиков из Воронежа на матче 1-го тура РПЛ против «Динамо».

«На матч с «Динамо» наши болельщики уже выкупили более 2 тысячи мест», — сообщили «СЭ» в пресс-службе воронежского клуба.

Встреча 1-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» состоится в субботу, 20 августа, и пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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