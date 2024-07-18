Заместитель предправления «Альфа-Банка» Воейков: «Спартак» — единственный клуб, с которым мы будем сотрудничать»
Заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков заявил, что «Спартак» станет единственным клубом, с котором будет сотрудничество.
«Спартак» — единственный клуб, с которым мы будем сотрудничать. Планируем, что игроки «Спартака» будут участвовать в рекламе. Какого футболиста бы пригласил? Мне кажется, любой игрок достоин», — заявил Воейков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» будет получать от банка по 250 миллионов рублей в год. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. Совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен является болельщиком «Спартака». В 2014 году он мог приобрести часть акций клуба у бывшего владельца Леонида Федуна.
«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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