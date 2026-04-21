Некрасов: «Поддержка «Спартака» со стороны «Лукойла» не снижается»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что поддержка команды со стороны «Лукойла» на фоне американских санкций снижаться не будет.

«Санкции не отразятся. Для группы «Лукойл» «Спартак» был и остается важнейшим элементом, скажем так. Я, наверное, не назову это инвестиционной программой, но с точки зрения бюджета это одно из важных направлений. Поддержка «Лукойла» не снижается. Но мы со своей стороны развиваем коммерческую деятельность и тем самым в принципе снижаем нагрузку на бюджет. Поэтому — мы уже не раз об этом говорили — болельщики могут не волноваться», — приводят «Вести» слова Некрасова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Группа «Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также она владеет стадионом «Лукойл Арена». В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело против нее санкции.

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