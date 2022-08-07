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Сегодня, 16:25

«Торпедо» — «Химки»: Долгов вывел гостей вперед

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Долгов отличился в матче 4-го тура чемпионата России против «Торпедо». Он вывел свою команду вперед во второй тайме — 2:1.

Партнеры вывели Долгова на ударную позицию, и тот из пределов штрафной отправил мяч под перекладину.

Отметим, что футболист вышел на замену незадолго до этого момента.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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34%

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П1

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Александр Долгов
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
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3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
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