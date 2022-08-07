«Торпедо» — «Химки»: Долгов вывел гостей вперед

Нападающий «Химок» Александр Долгов отличился в матче 4-го тура чемпионата России против «Торпедо». Он вывел свою команду вперед во второй тайме — 2:1.

Партнеры вывели Долгова на ударную позицию, и тот из пределов штрафной отправил мяч под перекладину.

Отметим, что футболист вышел на замену незадолго до этого момента.