«Торпедо» — «Химки»: Долгов вывел гостей вперед
Нападающий «Химок» Александр Долгов отличился в матче 4-го тура чемпионата России против «Торпедо». Он вывел свою команду вперед во второй тайме — 2:1.
Партнеры вывели Долгова на ударную позицию, и тот из пределов штрафной отправил мяч под перекладину.
Отметим, что футболист вышел на замену незадолго до этого момента.
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|
ЦСКА – Факел
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|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
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|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
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|
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|- : -
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|
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