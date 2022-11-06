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Сегодня, 13:20

Измайлов ответил на вопрос о новом контракте Галактионова: «Есть разные мысли и предложения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заинтересованность «Локомотива» в главном тренере команды Михаиле Галактионове.

В субботу, 5 ноября нижегородцы обыграли ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

— Вы обсуждали с Галактионовым то, что им интересуется «Локомотив»?

— Нет, мы с ним это не обсуждали. Вообще не говорим на эту тему, — сказал Измайлов «СЭ».

— У вас есть мысли, чтобы предложить ему лучшие условия контракта?

— Давайте не будем обсуждать это. Конечно, есть разные мысли, предложения, предположения.

— Насколько вы заинтересованы в том, чтобы он остался?

— На сегодняшний день Михаил Михайлович — наш тренер. У него действующий контракт. Он выполняет свою задачу. Вчера победил. Это была тренерская победа. Также нужно отметить и игроков, которым могу сказать спасибо за самоотдачу, и болельщиков, которых было мало, но они давали столько же шума, как и обычно, ребята их слышали и видели. В том числе, и благодаря им мы победили.

Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с июня нынешнего года, команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что 38-летний российский специалист близок к тому, чтобы возглавить «Локомотив».

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
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