Измайлов ответил на вопрос о новом контракте Галактионова: «Есть разные мысли и предложения»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заинтересованность «Локомотива» в главном тренере команды Михаиле Галактионове.

В субботу, 5 ноября нижегородцы обыграли ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура РПЛ.

— Вы обсуждали с Галактионовым то, что им интересуется «Локомотив»?

— Нет, мы с ним это не обсуждали. Вообще не говорим на эту тему, — сказал Измайлов «СЭ».

— У вас есть мысли, чтобы предложить ему лучшие условия контракта?

— Давайте не будем обсуждать это. Конечно, есть разные мысли, предложения, предположения.

— Насколько вы заинтересованы в том, чтобы он остался?

— На сегодняшний день Михаил Михайлович — наш тренер. У него действующий контракт. Он выполняет свою задачу. Вчера победил. Это была тренерская победа. Также нужно отметить и игроков, которым могу сказать спасибо за самоотдачу, и болельщиков, которых было мало, но они давали столько же шума, как и обычно, ребята их слышали и видели. В том числе, и благодаря им мы победили.

Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с июня нынешнего года, команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что 38-летний российский специалист близок к тому, чтобы возглавить «Локомотив».