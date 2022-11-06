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Сегодня, 13:15

Агент Чистякова: «Если Медведев считает, что ему нужно уйти, пусть скажет. Мечта Дмитрия — играть за «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева об игре футболиста.

Ранее Медведев раскритиковал Чистякова и намекнул на то, что игрок может покинуть команду.

— Есть ли после таких высказываний у Дмитрия желание играть за «Зенит»?

— Играть за «Зенит» — мечта детства Дмитрия, — сказал Талаев СЭ". — Ради перехода он пошел на многие уступки. До вчерашнего дня даже разговоров не было о том, чтобы куда-то уйти или, что он хочет куда-то уйти. Дмитрий хочет работать и доказывать. Если генеральный директор клуба считает, что ему лучше уйти, пускай тогда скажет об этом. Но еще раз повторю, Дима хочет играть в «Зените».

В текущем сезоне 28-летний Чистяков провел 9 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Защитник выступает за команду из Санкт-Петербурга с октября 2020 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2.30
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Сочи 1
Спартак 1
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П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 13
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
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 7
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Дмитрий Баринов

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