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Генеральный директор «Локомотива» считает, что клуб недобрал очков в первых двух турах РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко считает, что клуб недобрал очков в первых двух турах чемпионата России-2022/23.

«Я считаю, что мы недобрали очков и в этом, и в предыдущем турах. В чем причина? Их много. Есть и чисто спортивные аспекты, которые непосредственно связаны с игрой команды и тренерским штабом. У нас есть много положительных моментов в игре, которые позволяет рассчитывать на большее. Однако есть и вещи, над которыми всем нам в российском футболе придется немало поработать, чтобы их изменить», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ, 24 июля, «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). В первом туре железнодорожники в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) тоже не смогли набрать три очка.

«Локомотив» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-leonchenko-lokomotiv-ne-dobral-ochkov-v-pervy-h-dvuh-turah/
Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
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