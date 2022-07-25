Хавбек «Торпедо» Рязанцев надеется, что клуб останется в РПЛ по итогам сезона-2022/23

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что надеется на сохранение места в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Вчера, 24 июля, «Торпедо» в гостях проиграло «Динамо» в матче второго тура РПЛ со счетом 4:0.

«Борьбы в матче хватало, «Динамо» очень грамотно играло. Сначала казалось, что невысокий темп, но у нас были полумоменты перед штрафной. Наверное, не очень правильно распоряжались своими возможностями. «Динамо» реализовало свои моменты, потом повело 2:0, они начали спокойно вести игру. Что касается пенальти, я не видел.

Надеюсь, что все будет хорошо, останемся в РПЛ, а для чего мы тогда выходили?» - цитирует Рязанцева ТАСС.

«Торпедо» за два тура РПЛ пока не удалось набрать ни одного очка. 31 июля команда сыграет с «Крыльями Советов» в третьем туре РПЛ.