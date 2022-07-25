Антон Миранчук отреагировал на гол Константина Марадишвили в матче против «Ростова» (2:2).

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол Константина Марадишвили в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Удивлен голу Марадишвили?

— Совсем нет, это уже не первый раз. Он такие на каждой тренировке кладет.

— Как оценишь начало сезона?

— Нормально, — сказал Миранчук «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по 2 очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет «Химки».