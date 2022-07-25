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Миранчук — о голе Марадишвили: «Совсем не удивлен, он такие на каждой тренировке кладет»

Антон Миранчук отреагировал на гол Константина Марадишвили в матче против «Ростова» (2:2).
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол Константина Марадишвили в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Удивлен голу Марадишвили?

— Совсем нет, это уже не первый раз. Он такие на каждой тренировке кладет.

— Как оценишь начало сезона?

— Нормально, — сказал Миранчук «СЭ».

После двух туров «Локомотив» и «Ростов» набрали по 2 очка и занимают 10-е и 11-е места соответственно.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом» 30 июля, а «Ростов» днем позднее примет «Химки».

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Константин Марадишвили
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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ЦСКА – Сочи
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Оренбург – Урал
 3 : 0
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Краснодар – Спартак
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24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
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Зенит

 2
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Ростов

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 2 1 0
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