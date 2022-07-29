Аяз Гулиев сомневается, что вернется в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев считает, что его больше не пригласят в «Спартак».

— Тебе 25 лет — не так много. Еще успеешь поиграть за «Спартак»?

— Не думаю, что меня снова туда позовут. Еще раз вернуться мне никто не предложит.

— Что надо сделать, чтобы ты не остался в списке вечно перспективных?

— Главное не уйти в себя, не опустить руки. Если ты ментально силен — рано или поздно придешь к тому, чего хотел. Нужно от души отдаваться делу, чтобы потом не винить себя, что ничего не делал, — цитирует полузащитника Sport24.

Гулиев является воспитанником московского «Спартака», также он выступал за «Анжи», «Ростов» и «Арсенал».

В сезоне-2021/22 25-летний полузащитник провел за туляков 26 матчей и сделал одну голевую передачу.