«Спартак» — «Факел»: Барко вышел на замену

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вышел на замену в матче против «Факела» в 9-м туре РПЛ.

На 61-й минуте аргентинец заменил Мирлинда Даку. Также Игорь Дмитриев сменил Маркиньоса.

Барко вышел на поле впервые с 23 августа — матча с «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ. После этого полузащитник пропустил 3 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.