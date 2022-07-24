«Динамо» — «Топедо»: Захарян забил гол шикарным дальним ударом

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал автором гола в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо». Он довел преимущество хозяев поля до крупного — 3:0.

Захарян отличился на 35-й минуте встречи.

Арсен получил мяч на углу штрафной, сдвинулся чуть в центре и идеальным ударом послал мяч в ворота.