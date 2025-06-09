Генеральный директор ЦСКА Бабаев сделал заявление после ухода Николича с поста главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поблагодарил бывшего главного тренера команды Марко Николича за работу в клубе.

В понедельник, 9 июня, ЦСКА сообщил, что 45-летний сербский специалист принял решение покинуть команду. Вместе с ним из тренерского штаба красно-синих ушли Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

«Хочется сказать большое спасибо Марко за сезон, в котором были завоеваны бронзовые медали и Кубок России. Он объединил всех ребят, проделав отличную работу. Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера исключительно стопроцентная. Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий, тем более, Марко также сделал заявление», — цитирует Бабаева пресс-служба армейцев.

Гендиректор ЦСКА отметил, что в клубе разочарованы решением Николича об уходе, однако у руководства не было никаких конфликтов с тренером.

«Мы разочарованы, и это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать», — добавил он.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.