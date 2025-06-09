Николич обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из клуба

Сербский тренер Марко Николич обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из клуба.

Специалист заявил, что не хочет останавливаться на причинах такого решения, добавив, что это личный вопрос.

«Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов. Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать. Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда», — цитирует серба пресс-служба ЦСКА.

Отмечается, что в ближайшее время контракт 45-летнего сербского специалиста будет выкуплен. Также из тренерского штаба красно-синих ушли Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Николич возглавлял московскую команду с лета 2024 года. В минувшем сезоне армейцы под его руководством завоевали бронзовые медали чемпионата России и выиграли FONBET Кубок страны.